27.02.2020

Ранее Театр Сарсуэлы в Мадриде объявил об отмене выступлений певца 14 и 15 мая.

Запланированное на 28 апреля выступление испанского певца и дирижера состоится, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе концертной площадки.

Сомнения в том, что концерт в Москве состоится, возникли на фоне скандала с обвинениями в сторону артиста в сексуальных домогательствах. 25 февраля певец распространил в испанских СМИ заявление, в котором принес свои извинения женщинам, обвинившим его в сексуальных домогательствах. Доминго заверил, что готов принять на себя «всю ответственность» за озвученные в его адрес обвинения.

Как следует из афиши выступления, Доминго будет дирижировать «Реквиемом» Джузеппе Верди в исполнении Государственного оркестра России им. Светланова и Академического большого хора «Мастера хорового пения».

Ранее американское агентство Associated Press сообщало, что девять женщин выдвинули в адрес Доминго обвинения в сексуальных домогательствах. По их утверждениям, инциденты якобы имели место в разное время, с конца 1980-х годов, в том числе в США.

В частности, три женщины заявили, что Доминго пытался их поцеловать. В сентябре еще 11 женщин обвинили певца в домогательствах, в том числе американская певица Анджела Тернер Уилсон.

Сам 79-летний исполнитель жаловался, что обвинения 30-летней давности чрезвычайно удручают его. Доминго поясняет, что вступал в интимные отношения лишь по обоюдному согласию.