27.02.2020

Смотр начнется 27 марта.

Сериал российского режиссера Максима Свешникова был отобран для участия в основном конкурсе 3-го фестиваля сериалов Canneseries. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Для российского комедийно-драматического сериала это станет международной премьерой, отмечается в сообщении. За день до старта фестиваля запланирован выход фильма на отечественной интернет-платформе START.

Главную роль в сериале исполнила Полина Максимова, героине которой предстоит осуществить все свои мечты после излечения от тяжелой болезни. В сериале также снялись Анна Невская, Сергей Годин, Роман Маякин и другие актеры.

В основном конкурсе фестиваля в Канне 10 участников. В их числе историческая драма Норвегии «Atlantic Crossing», повествующая о побеге наследной принцессы из страны после начала Второй мировой войны.

Совместная чилийско-немецкая картина «Dignity» рассказывает о коммуне, основанной беглым нацистом, в которой совершались преступления в отношении детей. В списке две израильских работы: неонуарный эротический триллер «Losing Alice» и триллер «The Grave».