26.02.2020

Сценарий фильма основан на повести башкирского писателя Мустая Карима «Радость нашего дома».

Фильм режиссера Александра Галибина рассказывает о том, как украинская девочка Оксана, ставшая сиротой в годы Великой Отечественной войны, нашла новую семью в башкирской деревне.

Церемония закрытия фестиваля «Встреча» прошла в Обнинске Калужской области, передает ТАСС. Смотр был организован в 2006 году при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России и по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. Целью фестиваля является представление православного образа жизни при помощи киноискусства.

Награду за лучшую мужскую роль получил Арслан Крымчурин. На церемонии закрытия фестиваля полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев сказал, что фестиваль стал большим и серьезным культурным явлением в жизни не только области и округа, но и всей России.