21.02.2020

Народный художник РСФСР умер в среду утром в возрасте 85 лет.

Анатолий Бичуков, вице-президент Российской академии художеств, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве в пятницу. Как сообщила пресс-служба РАХ, скульптора проводили в последний путь с воинскими почестями.

На прощании со скульптором были его друзья и коллеги, в том числе из Академии художеств. Организацией похорон занималось Министерство внутренних дел РФ, так как Бичуков являлся бывшим офицером.

Прощание с Бичуковым прошло в Большом зале Троекуровского кладбища.