Автор на миллион

20.12.2019

Денис СУТЫКА

В Москве подвели итоги II Международного конкурса современной русской драматургии «Автора — на сцену!», организованного Национальной ассоциацией драматургов (НАД) и компанией «Театральный агент».

Конкурс проводится с целью популяризации и продвижения на сцену новых пьес, в которых художественно отражена российская действительность, подняты важные для общества темы, воплощены герои нашего времени. Всего в этом году на конкурс было прислано 306 произведений, написанных драматургами из 17 стран мира. В течение года компетентное жюри под председательством писателя и драматурга Юрия Полякова отбирало лучшие пьесы современных авторов. Помимо Полякова драматургов оценивали заслуженный артист России, режиссер МХАТ им. Горького Александр Дмитриев, главный режиссер Театра на Покровке, главный режиссер Ростовского академического театра драмы им. М. Горького Геннадий Шапошников, писатель, драматург Татьяна Москвина, генеральный директор ООО «Театральный агент» Виктория Сладковская и другие. Имена победителей были названы на торжественной церемонии в Театре имени Маяковского. В их числе — авторы из России и Белоруссии.

Лучшими пьесами были признаны «Восьмидесятник» волгоградца Александра Домовца, «Артистка из Кукушкино» новосибирского драматурга Ольги Степновой, «Шахтер» Дмитрия Артиса из Домодедова, «6 утра, американо» Влады Ольховской из Минска. Подавляющее же большинство лауреатов — произведения московских авторов: «Лунный блюз для Греты» Екатерины Барсовой-Гриневой, «Американец» Дмитрия Бочарова, «Таська» Малики Дубиной, «Русский Хэллоуин» Глеба Нагорного, «Лягушки в шампанском» Михаила Мишина и Александра Червинского, «Последний волшебник» Татьяны Осиной и Марины Ошариной.

— Среди пьес-победителей — исторические, бытовые пьесы, мелодрамы, комедии. В плане тематики и жанра все они очень разные. Отличает их то, что авторы понимают, что эту пьесу должен посмотреть зритель и желательно не уйти в перерыве, — поделился впечатлениями председатель жюри Юрий Поляков. — Наша сверхзадача — вернуть качественную, интересную зрителю, современную российскую драматургию в афиши, в репертуар.

Авторы получат от организаторов конкурса «Автора — на сцену!» финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей для постановки своих пьес в театрах России.

— Нам важно, чтобы автор не положил свою пьесу в стол, а смог увидеть ее на сцене. Мы выдаем сертификат в театр, по сертификату оплачивается постановка в региональном театре, — пояснила Виктория Сладковская.

В рамках конкурса при поддержке Министерства культуры РФ была создана номинация «Российская историческая пьеса». В этом году темой стала «Жизнь и деяния Петра Великого». Лучшим в этой номинации был признан драматург Игорь Афанасьев с пьесой «Петр Великий из плоти и крови». По мнению членов жюри, это сильное произведение, в котором автору удалось передать щемящее одиночество человека, находящегося у власти. Игорь Афанасьев получит грант в размере одного миллиона рублей на постановку своей пьесы.





Фото на анонсе: mkrf.ru







