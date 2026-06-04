В Москве открывается фестиваль искусств «Русский КоТ»

Изображение предоставлено организатором

Мероприятия проходят в рамках городского проекта «Лето в Москве». Организаторы рассказали, что «Русский КоТ» — масштабный междисциплинарный фестиваль, объединяющий современное искусство, архитектуру, театр, музыку, танец, дизайн и исследование русской культурной традиции.Фестиваль представляет собой общедоступную городскую платформу, объединяющую художников, режиссеров, музыкантов, хореографов и исследователей для коллективной выработки новых форматов взаимодействия с культурным наследием.Гостей ждут объекты уличного искусства, перформансы, спектакли, привязанные к конкретным локациям, музыкальные события, лекционные циклы, творческие мастерские и лаборатории современных авторов. Среди участников: Дмитрий Аске, Zventa Sventana, Сергей Старостин, Юрий Квятковский, Александр Могилев и другие яркие представители культуры. Проект реализуется при поддержке правительства Москвы и комитета по туризму города Москвы.