220 предметов представил Эрмитаж на выставке в Псковском музее-заповеднике

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Выставочный проект посвящен Федору Михайловичу Плюшкину (1837–1911) — выдающемуся псковскому коллекционеру, купцу, потомственному почетному гражданину и одному из основоположников музейного дела в регионе. По свидетельствам современников, его коллекция насчитывала свыше миллиона предметов и по масштабу, составу и наличию уникальных памятников оценивалась как одно из крупнейших собраний своего времени — «третье в России и одиннадцатое в мире».Эрмитаж предоставил для выставки 220 предметов из бывшего собрания Плюшкина, в том числе медали, образцы русского и европейского оружия, западноевропейский фарфор, картины, иконы, элементы одежды и многое другое.Особого внимания заслуживает нумизматическая коллекция, охватывающая практически весь мир: от античных и византийских монет до денежных знаков Японии, Кореи, Эфиопии и Филиппин. На выставке также представлено уникальное собрание масонских предметов: шейные ленты, пояса, запоны, знаки мастеров и подмастерьев, а также другие вещи с соответствующей символикой.