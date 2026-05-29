С 30 мая по 27 сентября в столице в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет фестиваль «Сады и огороды».



Городские огороды откроются в парках «Ходынское поле», 50-летия Октября, Таганском и Измайловском парках, а также в музее-заповеднике «Царицыно», передает департамент культуры столицы.





Фестиваль объединит тему загородного отдыха, экологии и творческого досуга. Посетители смогут посадить овощи, зелень и садовые травы, узнать об основах ухода за растениями и получить рекомендации специалистов, а также поучаствовать в мастер‑классах.





Одной из особенностей фестиваля станет «Паспорт садовода». Внутри — список заданий, за выполнение которых гости получат специальные печати. Например, можно провести небольшую экскурсию для новичков или посетить все теплицы. Те, кто соберет полный комплект отметок к завершению сезона, получат памятный подарок.



