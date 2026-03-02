Выставка «Херсонесская весна» открылась в Севастополе

В новом здании музея-заповедника «Херсонес Таврический» — музее Античности и Византии — состоялось открытие выставки «Херсонесская весна», сообщили в пресс-службе музея.



Экспозиция знакомит гостей с работами севастопольского художника Олега Танцюры, вдохновленными красотой древнего города и его пробуждающейся природой.





«Эта выставка открывается в преддверии Международного женского дня. Она призвана показать красоту Херсонеса, прежде всего весеннего. Картины пленэрные, написаны с натуры. Я очень благодарен руководству и сотрудникам музея-заповедника за то, что позволили мне провести выставку в таком замечательном месте!» — поделился художник.





В экспозиции представлена 21 картина Олега Танцюры. В своих живописных полотнах автор соединяет прошлое и настоящее.



