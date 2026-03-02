В 2026 году в Новосибирской области построят ДШИ и отремонтируют 9 учреждений культуры
В Новосибирской области утверждены планы по возведению и модернизации учреждений культуры на 2026 год, сообщает региональное министерство культуры.
Работы пройдут в рамках действующих государственных программ и федеральных проектов, направленных на расширение возможностей для творческого развития жителей региона.
Ключевым событием следующего года станет начало строительства Детской школы искусств в Ордынском районе.
Помимо нового строительства, в 2026 году запланированы капитальные ремонты в девяти учреждениях культуры региона. Также продолжится техническое переоснащение: новое оборудование получат девять детских школ искусств и девять музеев.
В регионе также появится шесть модернизированных модельных библиотек. Кроме того, на базе действующих учреждений культуры начнут работу детские культурно-просветительские центры, которые объединят творческие инициативы с современными технологиями и образованием.
Фото: пресс-служба минкультуры Новосибирской области