В 2026 году в Новосибирской области построят ДШИ и отремонтируют 9 учреждений культуры

В Новосибирской области утверждены планы по возведению и модернизации учреждений культуры на 2026 год, сообщает региональное министерство культуры.

Работы пройдут в рамках действующих государственных программ и федеральных проектов, направленных на расширение возможностей для творческого развития жителей региона.

Ключевым событием следующего года станет начало строительства Детской школы искусств в Ордынском районе.

Помимо нового строительства, в 2026 году запланированы капитальные ремонты в девяти учреждениях культуры региона. Также продолжится техническое переоснащение: новое оборудование получат девять детских школ искусств и девять музеев.

В регионе также появится шесть модернизированных модельных библиотек. Кроме того, на базе действующих учреждений культуры начнут работу детские культурно-просветительские центры, которые объединят творческие инициативы с современными технологиями и образованием.

Фото: пресс-служба минкультуры Новосибирской области