В Бангкоке открылись «Русские сезоны»

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова приняла участие в торжественной церемонии открытия масштабного международного проекта «Русские сезоны» в Таиланде.



Мероприятие с участием высоких гостей состоялось на сцене Таиландского культурного центра в Бангкоке, передает пресс-служба Минкультуры России.





В своем приветственном слове министр подчеркнула особое значение проекта для двусторонних отношений.



«Радостно осознавать, что с каждым годом наши народы открывают для себя все новые грани творческого развития двух стран. Убеждена, что «Русские сезоны» призваны стать особой точкой отсчета, и с нее начинается новый, еще более насыщенный и наполненный смыслами этап наших отношений. Хотела бы поблагодарить таиландских партнеров — в первую очередь Министерство культуры Таиланда — за содействие в реализации проекта. Благодаря совместным усилиям публика сможет познакомиться с невероятными по своей красоте и глубине образцами российского искусства, которые по праву образуют «золотой фонд» всемирного культурного наследия», — отметила Ольга Любимова.





В программу первого вечера вошло выступление народного артиста России Дениса Мацуева, лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского, Королевского Бангкокского симфонического оркестра.





В рамках визита глава Минкультуры России и почетный гость открытия — представитель Ее Высочества принцессы Сириваннавари Нарират Ратчаканъя — осмотрели экспозицию Московской школы мозаики «Дягилев. „Русские сезоны“. Генеральная репетиция». Выставка представила коллекцию мозаичных полотен, приуроченных к 154-летию знаменитого театрального деятеля Сергея Дягилева и премьерам балетов «Петрушка» и «Жар-птица».









Фото: пресс-служба Минкультуры России В рамках «Русских сезонов» зрителей ждут концерты звезд мировой величины, Фестиваль российского кино, театральные постановки, образовательные мастер-классы, лекции и выставочные проекты.