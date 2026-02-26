В Эфиопии завершилась программа «Школа ГИТИСа»

В столице Эфиопии завершилась образовательная программа «Школа ГИТИСа», сообщает пресс-служба театрального вуза.



Ведущие педагоги Российского института театрального искусства провели серию мастер-классов для местных студентов, а итогом визита стали договоренности о запуске новых совместных проектов.





Визит делегации ГИТИСа в Эфиопию был организован в рамках культурного сотрудничества между двумя странами. Проект получил поддержку посольств России в Эфиопии и Эфиопии в России.





Преподаватели института — профессора Ирина Автушенко, Айдар Закиров и Александр Бармак — провели интенсив для учащихся театрального факультета Университета Аддис-Абебы. Кульминацией программы стал показ этюдов по первому акту пьесы А.П. Чехова «Три сестры», которые эфиопские студенты подготовили под руководством российских наставников.





Важной частью визита стало посещение нового городского театрально-культурного центра Аддис-Абебы — современного многофункционального пространства, объединяющего студии, репетиционные базы и сценические площадки. Именно там в ходе переговоров родилась инициатива о расширении формата взаимодействия.





Участники встречи определили три ключевых направления будущего партнерства. Первое — лаборатория социального театра, формат, который ГИТИС уже реализует в своей магистратуре в работе со школьниками и педагогами. Второе — чеховская лаборатория: эфиопские артисты проявили особый интерес к углубленному изучению русской драматургии, и ГИТИС готов направить режиссера для работы над одной из пьес Чехова. Третье — лаборатория молодых драматургов, где российские и эфиопские авторы смогут создать произведение для последующего перевода и постановки в двух странах.



