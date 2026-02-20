Юный российский пианист занял второе место на конкурсе Моцарта в Зальцбурге

Российский музыкант Елисей Мысин завоевал вторую премию на престижном Международном Моцартовском конкурсе в Зальцбурге.



Информация о победе 15-летнего пианиста в категории «Фортепиано» опубликована на официальном сайте музыкального состязания.



В генеральном консульстве России в Зальцбурге также подтвердили достижение: «В Университете Моцартеум состоялся престижный международный конкурс молодых музыкантов. Российский вундеркинд Елисей Мысин занял 2-е место. Представитель Генерального консульства поздравил лауреата с высокой наградой и пожелал дальнейших творческих успехов и вдохновения».





История Международного Моцартовского конкурса насчитывает более полувека: он неизменно входит в число главных мировых музыкальных соревнований. Участники демонстрируют виртуозность, исполняя в том числе шедевры венского классика. Конкурс проводится раз в два года и включает номинации «Вокал», «Фортепиано», «Скрипка» и «Струнный квартет». Общий призовой фонд составляет €70 тыс. В 2024 году квалификацию преодолели 25 пианистов из 15 стран, но лишь трое дошли до финала.