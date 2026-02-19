В Центральном музее ВС РФ открылись три обновленных зала

В Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации состоялось открытие трех обновленных залов, посвященных истории советской армии послевоенного периода, сообщили в Минобороны.





В экспозициях представлено более 700 подлинных предметов из коллекции музея.



Как отметил на церемонии открытия директор департамента культуры Министерства обороны РФ Артем Горный, фонды музея постоянно пополняются.



«Во все времена министерство обороны, Вооруженные силы приумножали коллекции музея и истории не только предметов, но и истории воинов, истории свершений, побед нашего воинства», — подчеркнул он.





Особое место в обновленной экспозиции занимают уникальные исторические реликвии — дары руководителям Советского государства, занимавшим пост председателя Совета обороны. Среди них — кавказская кубачинская шашка, подаренная Никите Сергеевичу Хрущеву от народа Дагестана; 7,62-мм охотничий карабин системы Винчестера — подарок Леониду Ильичу Брежневу от руководства фирмы; а также охотничий карабин системы Маузера, который Юрию Владимировичу Андропову передал председатель Союза коммунистов Югославии Иосип Броз Тито.





Значительная часть экспозиции посвящена созданию ядерного щита СССР. Здесь представлены подлинные реликвии научного руководителя советского атомного проекта Игоря Васильевича Курчатова и личные вещи других выдающихся ученых.





Отдельный раздел рассказывает о вкладе Вооруженных сил в освоение космоса. Среди экспонатов — ручка управления и телевизионная камера «Ястреб» с космического корабля старшего лейтенанта Юрия Алексеевича Гагарина. Центральное место в этом зале занимает уникальный макет стартового комплекса многоразовой системы «Энергия — Буран» на космодроме Байконур, созданный специально для Музея ВС РФ. Всего было изготовлено два таких макета.





Большой блок экспозиции посвящен эволюции советского стрелкового оружия.



