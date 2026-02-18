В Историческом музее откроется выставка, посвященная творчеству модельера Егора Зайцева
Государственный исторический музей представит выставку «Егор Зайцев. Форма ткани».
Проект, посвященный творчеству известного российского модельера, начнет работу 4 марта и продлится до 1 июня 2026 года.
Организаторы сообщили, что ключевой идеей проекта станет демонстрация философской глубины работ Зайцева.
«С помощью конструктивных, функциональных и декоративных элементов дизайнер транслирует свои мысли о беззащитности человеческой природы и опасностях внешнего мира, об угрозах социума и средствах защиты от него», — говорится в анонсе выставки.
Всего в экспозиции будет представлено 12 многосоставных образов. Некоторые элементы нарядов сконструированы как самостоятельные единицы, другие — влиты и встроены в тело платья. Для четырех образов созданы специальные видеоинсталляции, которые приоткроют для посетителей секреты моделирования.
Отдельный раздел выставки посвятят творческой лаборатории автора. Помимо костюмов, гости увидят эскизы, графику и стихи Зайцева. Дополнят впечатление студийные съемки и видео с показов, которые передадут динамику экспериментов дизайнера.
