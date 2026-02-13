В Московской консерватории впервые представят «Лебединое озеро» по мотивам средневековых легенд

В Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского 17 февраля состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Лебединое озеро».



Произведение, основанное на старинных немецких легендах и музыке Петра Ильича Чайковского, представят Госоркестр России имени Евгения Светланова, народный артист России Евгений Князев и дирижер Дмитрий Юровский, Произведение, основанное на старинных немецких легендах и музыке Петра Ильича Чайковского, представят Госоркестр России имени Евгения Светланова, народный артист России Евгений Князев и дирижер Дмитрий Юровский, сообщает пресс-служба Минкультуры России.





Композиция создана Наталией Макуни, Анастасией Юсуповой и Дмитрием Юровским. Впервые ее представили публике 26 января 2023 года в зале «Зарядье», а затем повторили в июне 2025-го. Для Большого зала консерватории этот проект станет дебютным.





Предстоящее выступление станет началом творческого сотрудничества Госоркестра с актером Евгением Князевым.



