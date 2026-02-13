В Московской консерватории впервые представят «Лебединое озеро» по мотивам средневековых легенд
В Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского 17 февраля состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Лебединое озеро».
Произведение, основанное на старинных немецких легендах и музыке Петра Ильича Чайковского, представят Госоркестр России имени Евгения Светланова, народный артист России Евгений Князев и дирижер Дмитрий Юровский, сообщает пресс-служба Минкультуры России.
Произведение, основанное на старинных немецких легендах и музыке Петра Ильича Чайковского, представят Госоркестр России имени Евгения Светланова, народный артист России Евгений Князев и дирижер Дмитрий Юровский, сообщает пресс-служба Минкультуры России.
Композиция создана Наталией Макуни, Анастасией Юсуповой и Дмитрием Юровским. Впервые ее представили публике 26 января 2023 года в зале «Зарядье», а затем повторили в июне 2025-го. Для Большого зала консерватории этот проект станет дебютным.
Предстоящее выступление станет началом творческого сотрудничества Госоркестра с актером Евгением Князевым.
С дирижером Дмитрием Юровским оркестр связывает многолетнее партнерство, длящееся более десяти лет. За это время музыканты совместно выступали в Москве, Калининграде, Волгограде, Астрахани, Оренбурге, Уфе, Клину и других городах. В их исполнении звучали сочинения Бетховена, Брамса, Чайковского, Дебюсси, Рахманинова, Цемлинского, Стравинского, Прокофьева, Хачатуряна, Шостаковича и Светланова. Особое место в их совместной творческой биографии занимает ежегодное участие в фестивале «Лето. Музыка. Музей», который проходит в подмосковной Истре.
фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"