Прижизненные издания русских классиков представят на торгах «Литфонда»

К своему 10-летию аукционный дом «Литфонд» проведет в Москве торги, общая оценочная стоимость лотов которых составляет 350 млн рублей.



Юбилейный каталог обещает стать одним из самых значимых в истории, отметили организаторы. Среди представленных предметов — прижизненные издания русских классиков, уникальные рукописи, автографы, живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства «безусловного музейного уровня».





В числе живописных работ будут представлены пейзаж Александра Боголюбова «Парусник у берега моря» (1874) с оценкой в 6,5 млн рублей, работа Аристарха Лентулова «Море» (1,5 млн рублей) и эскиз Виктора Васнецова 1886 года, созданный для меню торжественного обеда (ставка — 1,7 млн рублей).





В литературной секции представлены два прижизненных издания Пушкина: второе издание «Руслана и Людмилы» (1828) с лидирующей ставкой 6 млн рублей и первое полное издание «Евгения Онегина» (1833) за 1,5 млн рублей. Редкое прижизненное издание «Униженные и оскорбленные» Достоевского (1865) оценивается в 1,4 млн рублей. Особого внимания заслуживает «Советская азбука» Маяковского (1919) — «самая редкая и ценная из русских азбук XX века» со стартовой ценой 5 млн рублей. Также на торги выставлены первая книга Марины Цветаевой «Вечерний альбом» (1910) и детская книга Осипа Мандельштама «Примус» (1925) с иллюстрациями Добужинского.





Среди других лотов — фарфор Императорского завода, включая вазы «Пойнтеры» (750 тыс. рублей) и «Березы у реки» (950 тыс. рублей), а также скульптуры Анны Ахматовой и балерины Галины Улановы. Историко-художественную часть дополняют коллаж Александра Родченко (1,8 млн рублей) и редкое издание русского авангарда «Взорваль» Алексея Крученых (700 тыс. рублей).





«Десять лет назад мы начинали наш камерный проект для узкого круга коллекционеров. А сегодня „Литфонд“ — это уже масштабная структура с огромной аудиторией, сотнями тысяч проданных лотов и целым списком рекордов на антикварном рынке», — отмечает генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров.





Фото: Pixabay