Ведущие специалисты примут участие в образовательной программе фестиваля «Хворостовский»

03.10.2025
С 17 по 31 октября в Красноярске в рамках фестиваля искусств «Хворостовский» состоится специальная образовательная программа для студентов-вокалистов Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского.
Молодые таланты получат возможность учиться у лучших мастеров своего дела.
В рамках образовательного блока выступят ведущие специалисты в области вокального искусства. В число участников вошли заслуженный деятель искусств России Дмитрий Вдовин, специалист по французской фонетике Юлия Синица, лингвист-переводчик Роман Матвеев, режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай, психолог Юлия Воронина.
Участников ждет глубокое погружение в профессию через мастер-классы по вокальной технике, психологической подготовке и карьерному планированию. Особое внимание будет уделено языковой подготовке: студенты смогут освоить особенности французского языка для вокалистов и углубиться в немецкую вокальную фонетику.
Красноярский фестиваль искусств «Хворостовский» пройдет с 16 октября по 5 ноября, в его программе запланировано более 30 разнообразных событий. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Красноярского края.