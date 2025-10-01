В «Зарядье» представят первую оперную премьеру Севастопольского театра оперы и балета

В концертном зале «Зарядье» 30 октября состоится премьера оперы «Алеко» Севастопольского государственного театра оперы и балета.





Художественный руководитель театра, всемирно известный бас, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков исполнит заглавную партию и выступит в роли режиссера. Спектакль будет представлен в сценическом исполнении с масштабными декорациями.





«Опера „Алеко“ — произведение особой драматической силы. В нашей постановке пушкинская история обретает современные акценты, а богатейшая палитра музыки Рахманинова раскрывается во всей своей выразительности», — рассказал Абдразаков.





Режиссерскую группу дополняет ассистент Ляйсан Сафаргулова. Визуальную часть создают обладатель «Золотой маски» сценограф Екатерина Малинина и художник по свету Константин Удовиченко. Хореографию готовят Анастасия Чередникова и Брайэн Опоку, а характерные костюмы разработал модный дом YANA.





Вместе с Ильдаром Абдразаковым на сцену выйдут ведущие солисты: бас Алексей Тихомиров, сопрано Анастасия Сагайдак, меццо-сопрано Юлия Шаварина и тенор Иосиф Никитенко, за дирижерским пультом Московского государственного симфонического оркестра — заслуженный артист России Иван Рудин, а хоровые партии исполнят артисты Государственной академической хоровой капеллы им. А.А. Юрлова.









Фото предоставлено организатором