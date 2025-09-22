МАМТ представит оперу «Евгений Онегин» на фестивале в Грозном

В рамках VI фестиваля «Федерация» Московский академический музыкальный театр (МАМТ) представит на сцене филармонии им. А. Шахбулатова концертное исполнение оперы Чайковского «Евгений Онегин».





По словам генерального директора МАМТа Андрея Борисова, выбор произведения не случаен.





«„Евгений Онегин“ — это флагман не только русской оперы, но и нашего театра, восходящий к его историческим истокам. Наследие Пушкина и Чайковского — это культурный код, который объединяет всех граждан нашей огромной многонациональной страны», — рассказал Борисов.





В главных партиях выступят Наталья Петрожицкая, Дмитрий Зуев и Владимир Дмитрук. За дирижерский пульт встанет Феликс Коробов.





В рамках церемонии открытия Андрею Борисову была вручена почетная грамота правительства Чеченской Республики за заслуги в развитии и сохранении театрального искусства Чеченской Республики, многолетнюю творческую деятельность.





Фото предоставлено организатором