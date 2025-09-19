Большой театр привезет в Стамбул два балета

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) представит в Стамбуле с 26 по 30 сентября два балета — «Ромео и Джульетта» и «Лебединое озеро».



Как сообщается в Telegram-канале театра, выступления станут первыми масштабными гастролями ГАБТ в Турции.





«Артисты Большого театра неоднократно выступали в Турции, но это были выступления с концертными программами. В 250-м театральном сезоне Большой впервые отправляется в Стамбул на масштабные гастроли, в которых примут участие солисты и артисты балета, мимический ансамбль и симфонический оркестр Большого театра», — говорится в сообщении.





Выступления пройдут на сцене Культурного центра им. Ататюрка в рамках фестиваля «Турецкий культурный маршрут» с 26 по 30 сентября. В гастролях примут участие солисты и артисты балета, мимический ансамбль и симфонический оркестр Большого театра.





Отмечается, что балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева в постановке 1946 года (хореография Л. Лавровского, художник П. Вильямс) исполнят Светлана Захарова, Елизавета Кокорева, Артемий Беляков и Даниил Потапцев. Балет П. Чайковского «Лебединое озеро» в версии Ю. Григоровича представят Алена Ковалева, Юлия Степанова, Артемий Беляков и Дмитрий Выскубенко. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист РФ Антон Гришанин.





Фото: пресс-служба Большого театра России