На базе БРИКС создадут ассоциацию писателей и издателей

В рамках второго форума БРИКС «Традиционные ценности» объявлено о создании новой организации — BRICS Literature Network.



Как сообщили в пресс-службе форума, организация объединит писательские союзы, литературоведов и издателей стран БРИКС.





«В ходе круглого стола, посвященного Литературной премии БРИКС, было объявлено о создании BRICS Literature Network — нового объединения писательских союзов, литературоведов и издателей стран БРИКС, — отметили в пресс-службе. — Цель ассоциации — развитие постоянного культурного обмена и координация усилий в сфере литературы».





Создание ассоциации официально закреплено в декларации, подписанной на мероприятии. От России документ подписал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов.





Управление сетью будет коллегиальным: каждая страна назначит своего сопредседателя. Россию в этой роли будет представлять Вадим Терехин. Также в ходе форума был оглашен список из 27 претендентов на новую международную Литературную премию БРИКС.





Форум проходил с 15 по 17 сентября 2025 года в Бразилиа и был посвящен теме «Объединяя традиции, укрепляем нации».









Фото: Pixabay