В Челябинской области создали памятник знаменитому адвокату Плевако

В Челябинской области усилиями инициативной группы и скульпторов создан памятник знаменитому русскому адвокату Федору Плевако, родившемуся в 1842 году в Троицке, передает ТАСС.





По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, местом для установки памятника выбрана центральная часть Челябинска.





«Монумент создан силами инициативной группы и скульпторов. Три источника финансирования — Адвокатская палата РФ, Адвокатская палата Челябинской области, благотворительный фонд «Бирюзовый», — рассказал министр.





По его словам, церемония открытия монумента состоится 22 сентября в сквере между несколькими улицами.





«Монумент — результат кропотливого труда, глубокого осмысления и искренней любви к истории Отечества. На протяжении долгих месяцев команда талантливых скульпторов, архитекторов и общественных деятелей работала над тем, чтобы величественный образ Федора Никифоровича был воплощен в граните и бронзе с максимальной точностью и выразительностью. Его монументальная фигура, исполненная достоинства, мудрости и внутренней силы, словно замерла в движении перед выступлением в суде, способным изменить ход дела», — сказал Бетехин.







