Московский театр кукол отметит 95-летний юбилей премьерой оперы «Волк и семеро козлят»

В этом году старейший кукольный театр столицы — Московский театр кукол (МТК) — празднует свое 95-летие.



Торжественные мероприятия запланированы на конец сентября и начало октября. Главным подарком для зрителей станет премьера кукольной оперы «Волк и семеро козлят», рассказали в учреждении.





Премьера состоится 3 октября на Основной сцене театра. Кукольная опера в постановке лауреата «Золотой Маски» Натальи Пахомовой создана специально к юбилею театра.





Спектакль, в котором актеры поют на сцене, а куклы-маппеты играют на ширме, адресован не только детям, но и родителям.





«Сегодня Московский театр кукол — широко известен по всей стране и за рубежом. Он постоянно и талантливо экспериментирует. Причем, не только в спектаклях, но и в самой форме существования, превратившись со временем в первый в стране столичный театральный холдинг с тремя зданиями и четырьмя сценами в разных частях Москвы, где плодотворно работают около 200 человек. Наш Московский театр кукол — талантливый театр-труженик, театр с непростой, но славной судьбой. Служить в таком театре и такому театру — большая честь», — рассказал художественный руководитель доктор искусствоведения Борис Голдовский.





Фото предоставлено организатором







