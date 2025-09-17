В Китае прошел Фестиваль российского кино

В Китае завершился Фестиваль российского кино. Мероприятие было организовано Роскино и Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления КНР по делам кинематографии.





Фестивальная программа была представлена одновременно в трех городах: Пекине, Синине (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу). Зрителями стали представители культурного и делового сообщества, студенты, кинокритики и широкая публика.





В афишу вошли восемь фильмов различных жанров — от военных драм («В списках не значился», «Каруза», «Группа крови») до семейного фэнтези («Царевна-лягушка», «Бременские музыканты», «Финист. Первый Богатырь»), а также историко-приключенческая драма «Северный полюс» и фантастическая лента «ON и Она».





Особое внимание в программе уделили военным фильмам, которые были приурочены к двум памятным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии.



Частью программы стали творческие встречи с российскими кинематографистами. В Пекине со зрителями пообщались режиссер Сергей Коротаев («В списках не значился»), продюсер Сергей Багиров («Каруза»), режиссер Алексей Нужный («Бременские музыканты») и актриса Екатерина Домашенко («Группа крови»). В Синине картину-открытие представил режиссер Александр Котт («Северный полюс»). В Ланьчжоу фильм «Каруза» был показан при участии продюсера Сергея Багирова.





В декабре российские фильмы вновь будут представлены китайской аудитории — в рамках Hainan International Film Festival, одного из ключевых международных кинособытий в Китае.





Фото предоставлено организатором