В театре Вахтангова открылось выставочное пространство

В историческом здании Театра имени Вахтангова 25 сентября начнет работу мультимедийное выставочное пространство «Гений места».



Об открытии пространства директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок сообщил на сборе труппы.





«На работу над „Гением места“ ушел целый год: от идеи — до реализации. Пространство было в неудовлетворительном, разрушенном состоянии. Его мы мы предварительно восстанавливали, ремонтировали», — сказал Крок.





Под экспозицию отвели два смежных зала на четвертом этаже. Первый из них повествует об истории места, а второй — о знаменитых режиссерах театра. Автором концепции выступил сам директор.



Для гостей подготовили особые экскурсии: посетителей будут сопровождать голоса вахтанговских актеров. Проект, реализованный с применением новейших технологий, создавала большая команда, в которую вошли Ася Князева, Денис Сутыка, Максим Обрезков, Руслан Кнушевицкий и многие другие.













Фото: АГН "Москва"



