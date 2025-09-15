«Царевна-лягушка 2» выйдет на широких экранах в марте

15.09.2025
Премьера семейного фильма «Царевна-лягушка 2» в российских кинотеатрах запланирована на 6 марта 2026 года.
Об этом сообщил продюсер проекта Марком Рогальским в ходе питчинга Фонда кино в Министерстве культуры РФ, сообщает
ТАСС.
По словам продюсера, зрителей ждет более масштабное и зрелищное продолжение.
«Герои в исполнении Вали Ляпиной, Александра Метелкина, Романа Курцына, Светланы Пермяковой и Никиты Кологривого столкнутся с трехмерными горгульями, черным сказочным вороном, ожившими деревянными истуканами. Фильм будет более красочным, богатым, насыщенным шутками, но и романтическими, трогательными моментами, чем первая часть», — рассказал Рогальский.
Продюсер напомнил, что первая картина показала отличные кассовые результаты, собрав почти 600 млн рублей.
Бюджет ленты с компьютерной графикой составил 250 млн рублей. Производством фильма занимается киностудия «Соль».
Фото: кадр из фильма