«Царевна-лягушка 2» выйдет на широких экранах в марте

Премьера семейного фильма «Царевна-лягушка 2» в российских кинотеатрах запланирована на 6 марта 2026 года.





Об этом сообщил продюсер проекта Марком Рогальским в ходе питчинга Фонда кино в Министерстве культуры РФ, сообщает ТАСС.





По словам продюсера, зрителей ждет более масштабное и зрелищное продолжение.





«Герои в исполнении Вали Ляпиной, Александра Метелкина, Романа Курцына, Светланы Пермяковой и Никиты Кологривого столкнутся с трехмерными горгульями, черным сказочным вороном, ожившими деревянными истуканами. Фильм будет более красочным, богатым, насыщенным шутками, но и романтическими, трогательными моментами, чем первая часть», — рассказал Рогальский.





Продюсер напомнил, что первая картина показала отличные кассовые результаты, собрав почти 600 млн рублей.





Бюджет ленты с компьютерной графикой составил 250 млн рублей. Производством фильма занимается киностудия «Соль».





Фото: кадр из фильма