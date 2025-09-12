На 81-м году скончалась актриса Тамара Уржумова

В возрасте 80 лет скончалась актриса Тамара Уржумова.





Актриса получила известность благодаря роли в фильме «На всю оставшуюся жизнь». Информацию о ее смерти опубликовал портал «Кино-театр.ру».





Как сообщается, Уржумова умерла 2 августа. Причина смерти не называется.





Актриса родилась 12 октября 1944 года. После окончания в 1967 году Ленинградского театрального института она играла на сцене Ленинградского театра юных зрителей, а затем в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом»).



В ее фильмографию входят такие картины, как «Проводы белых ночей», «На всю оставшуюся жизнь», «Жизнь Клима Самгина», «Прохиндиада 2», «Тоталитарный роман», «Пушкин: последняя дуэль» и другие.









Фото: Pixabay