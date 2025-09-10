В Казани пройдет Фестиваль мусульманского кино

Состоялось заседание оргкомитета, посвященное предстоящему в 2026 году событию — программе «Казань — культурная столица исламского мира».





На заседании выступила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Мероприятие прошло в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.





«В этом статусе Казань становится не только гордостью России, но и важной точкой притяжения для мусульман всего мира. Город, расположенный на стыке Европы и Азии, стал примером гармоничного сосуществования исламской и православной традиций», — подчеркнула Ольга Любимова.





В культурную программу войдут многочисленные фестивали и выставки, включая Фестиваль мусульманского кино, этно-фэшн фестиваль «Стиль жизни — культурный код» и выставку каллиграфии. На заседании был представлен фирменный стиль события, а также присутствовали представители международных исламских организаций.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ