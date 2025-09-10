Оркестр имени Олега Лундстрема открыл новый сезон

Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема дал старт XXIV Международному фестивалю «Какой удивительный мир» в Челябинске.





Специальной гостьей вечера стала джазовая вокалистка Анна Бутурлина. Гастрольный тур продолжился в Магнитогорске в рамках той же фестивальной программы.





Все концерты прошли при поддержке программы «Всероссийские филармонические сезоны». В новом сезоне оркестр представит новые программы, выступит на крупных российских фестивалях и продолжит тур по городам России. Также подготовлен план мероприятий к 110-летию со дня рождения Олега Лундстрема.





Кроме того, в коллективе появился новый музыкант — саксофонист, мультиинструменталист и педагог Константин Чоботок. Выпускник Гнесинского училища и РАМ им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов и участник крупных фестивалей, он с первых репетиций стал органичной частью коллектива.









Фото: пресс-служба Минкультуры России