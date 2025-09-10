Делегация из Никарагуа примет участие в культурном форуме в Санкт-Петербурге

Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо сообщила о визите руководства Института культур народов и молодежи республики в Россию на этой неделе для участия в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.





Мурильо уточнила, что несколько делегаций Никарагуа отправятся с визитами в Китай и Россию, «где примут участие в международных форумах политического, культурного характера и по вопросам безопасности».





Сопрезидент также добавила, что содиректора института Рамон Родригес и Бланка Араус «едут в Россию в качестве специальных приглашенных гостей для участия в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур».





Мероприятие запланировано на 10–13 сентября 2025 года и пройдет под темой «Возвращение к культуре — новые возможности».