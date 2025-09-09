Скончалась крупнейший ученый-филолог Аза Тахо-Годи

На 103-м году жизни скончалась филолог-классик, заслуженный профессор МГУ Аза Тахо-Годи. О ее кончине сообщил на своем сайте Русский ПЕН-центр.





Аза Тахо-Годи, родившаяся в 1922 году в Махачкале, была выпускницей МГПИ и посвятила себя исследованию античной литературы. Она являлась доктором филологических наук, автором более 800 научных работ, а также составителем и редактором фундаментальных изданий античных текстов, в числе которых — полное собрание сочинений Платона на русском языке.





Ее работа на кафедре классической филологии филологического факультета МГУ началась в 1959 году, а с 1962 по 1996 год она руководила этой кафедрой. Даже в последние годы жизни она не оставляла преподавательскую деятельность. Также Тахо-Годи была председателем правления Культурно-просветительского общества «Лосевские беседы», и по ее инициативе в 2004 году в Москве был открыт «Дом А.Ф. Лосева».





Среди наград Тахо-Годи — орден Почета и почетная грамота президента РФ, а также высокие награды Русской православной церкви. В 1993 году ей было присвоено звание заслуженного профессора МГУ, а в 1998-м — заслуженного деятеля науки РФ.





