В Коломенском пройдет фестиваль «Казачья станица Москва»

Объявлена программа фестиваля «Казачья станица Москва».





13 сентября 2025 года музей-заповедник «Коломенское» на один день станет большой интерактивной площадкой под открытым небом, сообщили организаторы. Посетителей XI Международного фестиваля «Казачья станица Москва» ожидает погружение в живую историю, традиции и культуру российского казачества.





«В этом году фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Программа мероприятия составлена таким образом, что будет интересна посетителям всех возрастов. 12 площадок фестиваля ознакомят зрителей с культурой и бытом казачества, — отметил руководитель департамента национальной политики и общественных связей города Москвы Виталий Сучков. — Свое творчество продемонстрируют более 60 казачьих творческих коллективов (это более тысячи артистов) из Центрального федерального округа, из регионов традиционного проживания казаков — Ростовской, Волгоградской, Омской областей, Ставропольского края, из других субъектов России, в том числе таких отдаленных, как Приморский и Хабаровский края».





Центральным местом праздника станет главная сцена. В течение всего дня на ней будут выступать лучшие казачьи танцевальные и песенные коллективы, а также сольные исполнители со всей страны. Познакомиться с прошлым и настоящим казачества можно будет на масштабной площадке «Истории российского казачества», которую впервые организует Всероссийское казачье общество. Гости увидят реконструкцию военного привала XIX века, экспозицию, посвященную казакам-героям СВО, и две выставочные зоны музея-заповедника М.А. Шолохова, приуроченные к 100-летию работы над «Тихим Доном» и 120-летию писателя.





На площадке «Казачье подворье» можно будет заглянуть в прошлое: в горнице с печью и красным углом, заполненной сундуками, утварью и семейными реликвиями. Свое мастерство продемонстрируют ремесленники.





В ремесленном городке пройдут мастер-классы по кузнечному, гончарному делу, ткачеству и плетению из лозы.





Фото предоставлено организатором