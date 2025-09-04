В МХТ имени А. П. Чехова рассказали о планах на новый сезон

МХТ имени А. П. Чехова представил планы на сезон 2025/2026.





В предстоящем сезоне зрителей ждут девять премьер. О творческих планах на сборе труппы рассказал художественный руководитель театра Константин Хабенский. Мероприятие началось с минуты молчания в память об ушедших артистах Раисе Максимовой, Евгении Добровольской, Наталье Теняковой и режиссере Юрии Бутусове, передает ТАСС.





«В новый сезон мы входим без них, без их поддержки. Но в своем сердце мы продолжим хранить память о людях, которые делали этот театр настоящим», — сказал Хабенский.





128-й сезон откроется премьерой «Кабала святош» по Булгакову в постановке Юрия Квятковского. Среди ключевых событий — «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли (реж. Андрей Гончаров, май 2026) и «Дон Кихот» по Булгакову (реж. Николай Рощин, февраль 2026). Во второй половине сезона начнутся репетиции «Живого трупа» Льва Толстого с Филиппом Янковским.





На Малой сцене представят «Идиотов» по Достоевскому (реж. Сергей Волков), «Школу для дураков» по Саше Соколову (реж. Денис Азаров) и «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева (реж. Филипп Гуревич). Завершит сезон на Малой сцене спектакль «Коля Красоткин» по Достоевскому (реж. Максим Меламедов).





На Новой сцене, экспериментальной площадке, поставят «Вия» по Гоголю (реж. Арсений Мещеряков) для молодежной аудитории. Также планируется доработать проект «Сонеты Шекспира».





В октябре 2025 года пройдет вечер памяти Олега Табакова. Театр продолжит сотрудничество с департаментом транспорта Москвы, организуя выставки на станциях метро. Гастроли МХТ запланированы в Красноярск, Астрахань, Сыктывкар, Магнитогорск, Саратов, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.









Фото: АГН "Москва"