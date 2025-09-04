В Китае прошел показ фильма «Красный шелк»

В Китае в четверг прошел первый показ российско-китайского романтического приключенческого фильма «Красный шелк».





Ленту представили в пекинском кинотеатре Tianying Cineplex.





Фильм создан кинокомпанией Nota Bene Film Group при сотрудничестве с «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution.





Главную роль бывшего царского агента исполнил Милош Бикович, образ которого вдохновлен Эркюлем Пуаро из произведений Агаты Кристи (1890-1976) и Бенуа Бланом из американского фильма «Достать ножи» (2019). Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Выборге, Пскове, на озере Байкал и в Китае.





Премьера «Красного шелка» в КНР совпала с завершившимся визитом президента РФ Владимира Путина и перекрестными годами российской и китайской культуры. Фильм освещает события 1927 года, предшествовавшие VI съезду Коммунистической партии Китая. В России картина вышла в прокат 20 февраля, а в КНР она появится на широких экранах с 6 сентября.









Фото: кадр из фильма "Красный шелк"