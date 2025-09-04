В МХТ имени А.П. Чехова пройдет премьера спектакля «Кабала святош»

Премьера спектакля Юрия Квятковского «Кабала святош» состоится 4 сентября на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова.



В постановке роли исполнят в том числе народные артисты РФ Константин Хабенский и Николай Цискаридзе, сообщили в пресс-службе театра.





В основе работы Квятковского лежит одноименная пьеса Михаила Булгакова, созданная специально для МХАТ в 1929 году. В стенах театра произведение ставилось несколько раз: в 1936 году режиссером спектакля «Мольер» выступил заслуженный артист РСФСР Николай Горчаков, а в 1988-м и 2001-м «Кабалу святош» дважды выпускал заслуженный деятель искусств РФ Адольф Шапиро.





Особенностью новой постановки МХТ стало то, что в ее основу, помимо «Кабалы святош», легли фрагменты из недраматического произведения — романа Булгакова «Жизнь господина де Мольера». Над сценической версией вместе с режиссером работал драматург Михаил Дегтярев. Сам Квятковский определяет жанр спектакля как «трагифарс».





В спектакле также заняты Александра Ребенок (Мадлена Бежар), Сергей Волков (Муаррон), Иван Волков (архиепископ Шаррон) и Игорь Хрипунов (Бутон) и другие.





Роль Людовика XIV исполнит Николай Цискаридзе — под псевдонимом Максим Николаев артист дебютирует на сцене драматического театра. Отвечая на вопрос агентства, он подчеркнул, что предложение сыграть французского короля поступило ему от художественного руководителя МХТ, причем ранее с Хабенским Цискаридзе знаком не был.





Над созданием спектакля вместе с режиссером и драматургом работали: главный художник МХТ Николай Симонов, модельер Игорь Чапурин, художник по свету Иван Виноградов, композитор Николай Попов и хореографы Анастасия Пешкова и Мария Заплечная.













Фото: АГН "Москва"