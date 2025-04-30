В Екатеринбурге открылась выставка «Народ-победитель»

На всероссийской выставке-конкурсе авторской художественной куклы «Народ-победитель» в Свердловском областном краеведческом музее в Екатеринбурге представлены работы 50 мастеров из разных городов России. Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,





Генеральный директор музея имени Клера Александр Емельянов отметил, что выставка кукол является важным дополнением, которое позволит по-новому посмотреть на исторические события и персонажей.





«В этом году, действительно, случай особый — 80-летие Великой Победы, год защитника Отечества. <...> Титаническая работа стоит за этими произведениями искусства, это очень серьезно, профессионально и на высоком художественном уровне. Хочется поблагодарить коллег за совместный проект, за сегодняшнюю выставку, за ту память, которую мы таким образом храним и передаем», — рассказал Александр Емельянов.





В конкурсе приняли участие художники-кукольники из разных регионов России, включая Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области, Башкирию, Крым, Санкт-Петербург, Москву, Севастополь, Омск и Новосибирск. Их работы передают образы людей военного времени, отражают их судьбы и подвиги.





Выставка продлится до 22 июня.