В Красноярске пройдет мировая премьера оперы Александра Чайковского «Любить на войне»

Произведение создано композитором специально для красноярского театра по военным произведениям Виктора Астафьева.





В Красноярском театре оперы и балета 1 и 2 мая пройдут показы мировой премьеры оперы Александра Чайковского «Любить на войне».





Спектакль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приурочен ко дню рождения писателя.



Жанр представления определен как музыкальная лирико-психологическая драма. В центре сюжета — трагические истории любви.



Постановка состоит из девяти картин и эпилога.



«Опера „Любить на войне“ — это глубокое и эмоциональное высказывание — да, о войне, но прежде всего о любви. О стойкости духа людей, которые в течение страшной войны остаются людьми и мечтают о личном счастье», — рассказал о постановке композитор Александр Чайковский.



Музыкальным руководителем спектакля выступил дирижер Дмитрий Юровский, режиссер-постановщик — Ирина Лычагина, сценограф — Мария Высотская, художник по костюмам и гриму — Карина Автандилова.









Фото: пресс-служба Красноярской оперы имени Хворостовского