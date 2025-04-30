В Вологде и Череповце пройдут показы кинофестиваля Voices

Фестиваль молодого кино Voices состоится в Вологде и Череповце с 3 по 6 июля.





В этом году фестиваль пройдет в двенадцатый раз и будет включать полнометражные фильмы молодых режиссеров, картины с ведущих международных и российских кинофестивалей, отреставрированные классические ленты, короткометражные фильмы.





Директор фестиваля Максим Горбов подчеркнул, что фестиваль остается верен своей концепции, фокусируясь на дебютном кино и поддержке молодых талантов.





«Voices — это череда невероятных историй, прекрасных фильмов и теплых дружеских встреч. <...> Как всегда, на фестивале пройдут конкурсы полнометражных дебютов и вторых фильмов, а также короткого метра», — рассказал руководитель.





Программа фестиваля также включает специальные кинопоказы, творческие встречи с режиссерами, лекции, концерты и выставки. В прошлом году фестиваль посетили 5,5 тысячи зрителей, а его программа состояла из 36 кинопоказов, двух концертов, пяти лекций и двух выставок.





Среди известных гостей и членов жюри фестиваля были Александр Сокуров, Паоло Тавиани, Сергей Бодров-старший, Клаудиа Кардинале, Йос Стеллинг, Кшиштоф Занусси, Александр Прошкин, Алексей Федорченко, Белла Тарр, Марлен Хуциев.





Фестиваль проходит при поддержке правительства Вологодской области, администрации города Вологды и генерального партнера — ПАО «Северсталь».









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