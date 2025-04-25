Член Совфеда обратился в ЮНЕСКО с требованием привлечь Украину к ответственности за снос памятников

25.04.2025
Член Совета Федерации Иван Новиков и группа активистов обратились в ЮНЕСКО с просьбой о проведении независимого расследования обстоятельств разрушений памятников культуры на Украине, передает ТАСС.
Обратившиеся попросили ввести против Украины санкции за систематическое нарушение требований международной правовой системы по охране памятников культурного наследия.
Организация, указано в обращении, должна потребовать от властей Украины незамедлительного прекращения незаконных действий, которые ведут к уничтожению и повреждению памятников всемирного наследия.
В письме перечислен ряд примеров сноса исторических монументов на территории Украины под защитой ЮНЕСКО. В числе объектов — памятник основателям Одессы, памятник советскому полководцу Георгию Жукову, памятники поэту Александру Пушкину и другие скульптуры.