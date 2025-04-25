Член Совфеда обратился в ЮНЕСКО с требованием привлечь Украину к ответственности за снос памятников

Обратившиеся попросили ввести против Украины санкции за систематическое нарушение требований международной правовой системы по охране памятников культурного наследия.Организация, указано в обращении, должна потребовать от властей Украины незамедлительного прекращения незаконных действий, которые ведут к уничтожению и повреждению памятников всемирного наследия.В письме перечислен ряд примеров сноса исторических монументов на территории Украины под защитой ЮНЕСКО. В числе объектов — памятник основателям Одессы, памятник советскому полководцу Георгию Жукову, памятники поэту Александру Пушкину и другие скульптуры.