25.04.2025
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит премьеру оперы-буфф «Тайный брак» Доменико Чимарозы.
По словам художественного руководителя театра, народного артиста России Юрия Александрова, к премьере готовы четыре состава солистов.
Над постановкой работала режиссер, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Карпачева. Сценографию и костюмы создал народный художник России Вячеслав Окунев.
«Опера очень интересна нам исторически. Особенно сейчас, когда вокруг так много негатива. Кроме того, сюжет этого сочинения не потерял своей актуальности и сегодня», — приводит
ТАСС слова Александрова.
Режиссер отметил, что Чимароза в опере вышел за рамки традиционной оперы-буфф, музыка органично сочетает элементы лирики, драматизма и буффонады.
Опера будет исполняться на итальянском языке, речитативы прозвучат на русском языке.
Фото: Pixabay.com