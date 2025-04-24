Ольге Любимовой доложили о строительстве музейного комплекса Российской галереи искусств

24.04.2025

Ольге Любимовой доложили о строительстве музейного комплекса Российской галереи искусств
Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с директором музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталием Зотовым ход строительства музейного комплекса.

Об этом глава Минкультуры написала в своем Telegram-канале.

«Пространство вместит в себя несколько многофункциональных зон. Планируется большой образовательный и просветительский центр для детей и подростков В центре образования и творчества планируют проводить занятия по новым медиа, а также практикум от художников-монументалистов. Кроме того, в нем будут работать гончарная и скульптурная студии», — говорится в сообщении министра.

Глава ведомства добавила, что в центр цифрового пространства войдет кинотеатр, лаборатория для исследований в области нейросетей. В центре будут проводить реставрационные работы.

«Пространство вместит в себя несколько многофункциональных зон. Планируется большой образовательный и просветительский центр для детей и подростков В центре образования и творчества планируют проводить занятия по новым медиа, а также практикум от художников-монументалистов. Кроме того, в нем будут работать гончарная и скульптурная студии», — сообщила министр культуры.

По словам Ольги Любимовой, в настоящее время проводится активное формирование музейного фонда, коллекция которого станет национальным достоянием.

Фото: t.me/olga_b_lyubimova