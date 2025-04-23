На фестивале «Горячее сердце» в Кинешме представят спектакль «Моцарт и Сальери. Версия»

На сцене Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского состоится показ музыкальной драмы «Моцарт и Сальери. Версия» в рамках VII Международного фестиваля классической драматургии «Горячее сердце».



«Театр Терезы Дуровой» представит свою постановку в Кинешме 29 апреля 2025 года вне конкурсной программы.





Спектакль ранее был представлен в Москве на Х Книжном фестивале «Красная площадь» и Форуме-фестивале «Москва 2030». Также он успешно гастролировал в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга.







«Моцарт и Сальери. Версия» — ода великим музыкантам и одновременно психологический анализ человеческих чувств. Постановка все время перебрасывают зрителей в разные временные пласты на грани между реальностью и художественным вымыслом. От этого история становится абсолютно непредсказуемой и даже детективной», — говорится в афише спектакля.





В постановке звучит музыка Аттилио Ариости, Генриха фон Бибера, Генри Пёрселла, Клаудио Монтеверди, Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери. Камерный оркестр исполняет произведения на исторических инструментах, таких как клавесин, виола да гамба, виоль д’амур и барочная гитара.





Над постановкой работали режиссер Тереза Дурова, Артем Абрамов, художник-постановщик Мария Рыбасова, дирижер Илья Мовчан.





Роли в спектакле сыграли Михаил Бубер, Сергей Батов, Илья Мовчан, Павел Никитченко, Павел Повалихин, Даниил Исламов, Егор Комаров, Анастасия Тюкова.





Фестиваль «Горячее сердце» является одним из крупнейших театральных событий в Ивановской области. Он проводится с 2013 года и собирает профессиональные театры из России и зарубежья, представляющие спектакли по произведениям русских классиков.









Фото: Елена Маряшина/предоставлено организатором