Гендиректор Эрмитажа признался, что пользуется нейросетью

На открывшемся фестивале «Книжный Маяк Петербурга. Музыка смыслов» генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поделился опытом использования искусственного интеллекта, в частности чат-бота DeepSeek. Он сделал это в онлайн-студии «Петербургского дневника», которая также начала свою работу в Мариинском дворце в ходе фестиваля.





Пиотровский отметил , что всего за три секунды получил текст, посвященный «Книжному маяку» как символу петербургской культуры, просто нажав кнопку. На одном из заседаний он прочитал несколько выдержек из этой речи, созданной DeepSeek. По словам директора Эрмитажа, искусственный интеллект способен быстро генерировать значительную часть текстов, которые они обсуждают.





При этом Пиотровский подчеркнул, что использует не весь материал, созданный ИИ, а проверяет свои мысли и идеи с его помощью. Также он выразил восхищение изобретательностью китайского народа, отметив их вклад в развитие технологий.









Фото: Минкультуры России