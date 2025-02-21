Петербургский ТЮЗ покажет «Бедную Лизу» на гастролях в Индии

Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева готовится к своим первым гастролям в Индию, где 26 февраля на XV Международном театральном фестивале Кералы в городе Триссур представит спектакль «Бедная Лиза». Об этом сообщила директор театра Светлана Лаврецова на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.





Лаврецова рассказала о волнении коллектива, так как это первая поездка театра в Индию. Она отметила, что фестиваль в Триссуре славится своей многолетней историей и высоким уровнем представляемых спектаклей. Спектакль «Бедная Лиза», созданный по повести Николая Карамзина и адаптированный Марком Розовским, пользуется большой популярностью у зрителей. Директор театра подчеркнула, что вместе с актерами в Индию отправятся декорации и костюмы, соответствующие эпохе Карамзина. Артистам предстоит адаптироваться к жаркому климату Триссура.





В рамках фестиваля 27 февраля запланирована творческая встреча с актерами и коллективом петербургского ТЮЗа, что позволит зрителям ближе познакомиться с театром.





Лаврецова также отметила, что театр получает множество предложений о гастролях как по России, так и за границей. Коллектив уже ждет приглашений на Африканский континент. В планах на текущий год — поездки в Ростов-на-Дону и Екатеринбург, участие в театральном фестивале в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», а также фестивале «Белая вежа» в Бресте и большой тур по Минску, городу-побратиму Санкт-Петербурга.





В день своего рождения — 23 февраля — ТЮЗ традиционно представит знаковый спектакль «Конек-Горбунок», который уже 103 года украшает афишу театра.









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