Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

Скончался создатель российской радиостанции «Дорожное радио» Андрей Михайлов.



О кончине Михайлова сообщается на сайте холдинга «Европейская медиагруппа», куда входит радиостанция.



«21 февраля 2025 года не стало Андрея Михайлова. Андрей почти 30 лет посвятил работе в индустрии. С 1998 по 1999 год был ведущим на „Эльдорадио“. В 2003 году он создал концепцию эфира и вместе с командой запустил новый проект — „Дорожное радио“», — указано в сообщении.



В холдинге рассказали, что Михайлов занимал должность программного директора станции до 2023 года, а после ухода с поста принимал участие в работе проекта в качестве консультанта. Отмечается, что под руководством Михайлова «Дорожное радио» стало занимать лидирующие позиции в Санкт-Петербурге, а затем и на национальном рынке.









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