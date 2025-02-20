«Союз 24 февраля» предложил ввести сбор с продаж зарубежных книг в России

Представители патриотического объединения литераторов «Союз 24 февраля» обратились к помощнику президента России, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому с просьбой поддержать инициативу о введении денежного сбора с продаваемый в России книг современных зарубежных авторов.



Предложение касается как художественной, так и научно-популярной литературы, книг для детей.



Собранные средства предлагается направлять на социальную поддержку отечественных литераторов, организацию мероприятий, проектов патриотической направленности, на формирование и стимулирование госзаказа.



«В настоящее время в отечественном книгоиздании сложилась плачевная ситуация засилья книг иностранных авторов, в первую очередь, англоязычных. Это прекрасно видно из списков продаж, где подобная литература занимает практически все строчки рейтингов, что создает, мягко говоря, ненормальную ситуацию. С подобным уже сталкивались в девяностые годы, когда на книжном рынке превалировал низкопробный ширпотреб и переводная литература не самого лучшего качества», — говорится в обращении «Союза 24 февраля».



По мнению представителей объединения, речь не идет о конкурентных преимуществах англоязычной литературы, а о создавшейся специфике книжного рынка.



Ранее «Союз 24 февраля» опубликовал программу развития отечественной литературы «Русский литературный прорыв». В ней также предлагалось рассмотреть возможность введения обязательного денежного сбора с каждого экземпляра продаваемых в России переводных книг современных зарубежных авторов.