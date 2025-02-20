В Москве пройдет XIV фестиваль славянского искусства «Русское поле»

В Москве 9 августа состоится XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле».





Событие впервые пройдет в Парке Победы на Поклонной горе и будет посвящено 80-летию Великой Победы. Фестиваль объединит людей, интересующихся историей, культурой и традициями России.





В программе фестиваля 12 тематических площадок, где будут представлены национальные костюмы, русская кухня, поэзия, музыка, танцы, ремесла, военное дело и семейный быт. Одной из ключевых площадок станет «Славянская слобода», посвященная 1135-летию со дня рождения княгини Ольги и 665-летию иконописца Андрея Рублева. Здесь же пройдет конкурс патриотической поэзии «О Подвиге, о Родине, о Славе».





На «Поле славы» состоится историческая реконструкция, конкурс духовых оркестров и «Бал Победы». Важное место в программе займет Молебен в Храме Георгия Победоносца.





Музыкальная программа фестиваля включает концерты лучших региональных коллективов и звезд эстрады на «Музыкальной площади». Большой сводный русский хор, в котором примут участие известные артисты, исполнит любимые произведения. На «Музыкальной завалинке» гости смогут насладиться народными песнями и танцами.





Фестиваль предложит разнообразные гастрономические площадки, где можно будет попробовать блюда из разных регионов России. На «Национальной кухне» шеф-повара установят новый мировой рекорд, подробности которого пока держатся в секрете.





Новая интерактивно-образовательная площадка «Подворье открытий» будет посвящена великим географическим открытиям. Здесь пройдут выставки, лекции, круглые столы, шоу и мастер-классы.





На «Арт-квартале» посетителей ждут интерактивная мультимедийная выставка, литературно-музыкальная гостиная в честь 130-летия Сергея Есенина и пленэры «Дорогами Победы».





Для жителей регионов будет организована онлайн-трансляция самых ярких событий фестиваля на официальном сайте, в социальных сетях и на портале Культура.рф.





Фото предоставлено организатором