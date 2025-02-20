В Монголии пройдут гастроли драмтеатра имени Н.А. Бестужева из Улан-Удэ

В Монголии пройдут гастроли Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева.



Выступления коллектива из Улан-Удэ пройдут с 16 по 19 апреля 2025 года, сообщили в министерстве культуры Бурятии.



«Коллектив Русского драматического театра стремится возобновить дружественные отношения, которые были установлены более 35 лет назад с Монголией. Организованы гастроли с 16 по 19 апреля 2025 года в городах Улан-Батор и Зуунмод — с целью культурного взаимодействия между национальными театрами Республики Бурятия и Монголии», — указано в сообщении.



В Монголии труппа представит мистическую драму «Пиковая дама», музыкальный спектакль «Звезды любви» и сказку «Двенадцать месяцев».



Отмечается, что в Улан-Удэ в ноябре 2025 года в свою очередь выступит коллектив Монгольского государственного академического театра драмы.









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