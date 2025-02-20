РНБ представит выставку новой русской военной литературы

В Российской национальной библиотеке откроется выставка «Рождаются правдивые слова: антология литературы СВО».



Экспозиция разместится в новом здании РНБ и будет приурочена ко Дню защитника Отечества, передает пресс-служба библиотеки.



«Впервые на выставке будет представлена новая русская военная литература - 100 изданий современной "лейтенантской прозы" и гражданской поэзии из наших фондов. Рассказывая о мужестве бойцов, о жизни героев, о мирном населении в освобожденных районах, авторы продолжают традиции Александра Твардовского, Константина Симонова, Даниила Гранина. У этих писателей нового поколения есть и свой голос, и свои слова, и своя правда. Сегодня их литература формирует новый образ мыслей, восстанавливает русский код и историческую память поколений», – указано в сообщении.



Выставка содержит несколько разделов. Один из них представляет творчество непосредственных участников СВО. В другом собраны книги авторов Донбасса и Луганска. Еще один – самый большой – объединяет авторов из разных регионов, которые своим творчеством стремятся поддержать участников боевых действий.









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